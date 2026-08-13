Digital Media Professionals: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Digital Media Professionals hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 37.26 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -76.480 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 425.4 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 402.7 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch