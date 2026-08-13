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13.08.2026 06:37:00
Digital Information Technologies stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Digital Information Technologies hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15.49 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 17.27 JPY erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Digital Information Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.28 Milliarden JPY im Vergleich zu 6.01 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 71.06 JPY. Im letzten Jahr hatte Digital Information Technologies einen Gewinn von 73.69 JPY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5.74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 25.55 Milliarden JPY, während im Vorjahr 24.16 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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