Digital Information Technologies hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Digital Information Technologies hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12.91 JPY gegenüber 15.90 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0.06 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.24 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.25 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch