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17.08.2026 06:37:00
Digital Identity stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Digital Identity hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Es stand ein EPS von 16.40 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Digital Identity noch ein Gewinn pro Aktie von -4.380 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Digital Identity im vergangenen Quartal 3.76 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1.32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Digital Identity 3.71 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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