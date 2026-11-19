Digital Health Acquisition präsentierte am 17.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -3.88 USD. Ein Jahr zuvor waren -1.400 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 1.5 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 62.31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Digital Health Acquisition 4.0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch