DIGITAL GRID: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

DIGITAL GRID hat am 10.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3.58 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 6.94 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.01 Milliarden JPY – ein Plus von 47.28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DIGITAL GRID 1.36 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 50.80 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 51.46 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15.61 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.11 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 6.15 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch