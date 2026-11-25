Digital Brands Group hat am 23.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -20.11 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Digital Brands Group ein EPS von -47.200 USD in den Büchern gestanden.

Digital Brands Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0.9 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 46.06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch