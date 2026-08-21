Digital Brands Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Digital Brands Group lud am 19.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 13.59 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -32.400 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 1.2 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 46.22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch