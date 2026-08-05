Digital Asset Acquisition A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Digital Asset Acquisition A stellte am 03.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Digital Asset Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.040 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch