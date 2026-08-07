Digital Adventure: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Digital Adventure hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Digital Adventure hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.01 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2.79 JPY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Digital Adventure in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.97 Milliarden JPY im Vergleich zu 2.69 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch