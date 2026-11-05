Digital Adventure veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Digital Adventure hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3.49 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.830 JPY je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1.16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.60 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.57 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.ch