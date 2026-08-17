Digihost Technology zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Digihost Technology hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Digihost Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.23 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.390 CAD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Digihost Technology in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 18.25 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9.2 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 11.2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch