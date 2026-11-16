Digihost Technology: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Digihost Technology lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde mit 0.01 CAD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.010 CAD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 52.76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17.1 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 11.2 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch