Digidrive Distributors stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Digidrive Distributors liess sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Digidrive Distributors die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.69 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.450 INR erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Digidrive Distributors mit einem Umsatz von insgesamt 137.6 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 151.5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 9.17 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch