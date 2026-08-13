Digidrive Distributors präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Digidrive Distributors präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Digidrive Distributors hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.07 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.030 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6.78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 102.4 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 95.9 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch