Digicontent öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Digicontent liess sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Digicontent die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.73 INR. Im Vorjahresviertel waren 1.64 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Digicontent 1.33 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0.77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.32 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch