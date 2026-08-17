DiGiCom Bhd: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

DiGiCom Bhd liess sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat DiGiCom Bhd die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.03 MYR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DiGiCom Bhd ein EPS von 0.040 MYR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat DiGiCom Bhd 3.19 Milliarden MYR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0.24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.18 Milliarden MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch