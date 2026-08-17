|
17.08.2026 06:37:00
DiGiCom Bhd: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
DiGiCom Bhd liess sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat DiGiCom Bhd die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.03 MYR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DiGiCom Bhd ein EPS von 0.040 MYR je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat DiGiCom Bhd 3.19 Milliarden MYR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0.24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.18 Milliarden MYR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester erwartet -- Grüner Wochenauftakt an den Börsen in Asien
Am heimischen Aktienmarkt könnte es zum Auftakt der Woche leicht nach oben gehen. In Fernost dominieren am Montag die Käufer das Geschehen.