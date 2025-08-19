DiGiCom Bhd: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

DiGiCom Bhd hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.08.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.04 MYR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.030 MYR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 3.18 Milliarden MYR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DiGiCom Bhd 3.11 Milliarden MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch