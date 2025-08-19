|
19.08.2025 06:37:00
DiGiCom Bhd: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
DiGiCom Bhd hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.08.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2025 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.04 MYR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.030 MYR je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 3.18 Milliarden MYR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DiGiCom Bhd 3.11 Milliarden MYR umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
3 neue Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, AENA und Assicurazioni Generali mit François Bloch
Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
ING Group N.V. – NL0011821202
AENA – ES0105046017
Assicurazioni Generali – IT0000062072
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Olivia Hähnelz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUkraine-Treffen in Washington: SMI schliesslich kaum verändert -- Wall Street tritt auf der Stelle -- DAX schlussendlich mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneins - Nikkei erneut mit Rekord
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag kaum bewegt. Beim deutschen Leitindex ging es abwärts. Die Wall Street zeigte sich am Montag von ihrer unsicheren Seite. An den asiatischen Aktienmärkten war die Stimmung zu Wochenstart mehrheitlich positiv.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}