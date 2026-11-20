DiGiCom Bhd hat am 19.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.03 MYR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.030 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5.80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.31 Milliarden MYR, während im Vorjahreszeitraum 3.12 Milliarden MYR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch