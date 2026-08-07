Digi International stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Digi International hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0.40 USD. Im letzten Jahr hatte Digi International einen Gewinn von 0.270 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 138.7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 107.5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch