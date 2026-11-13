Digi International stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Digi International hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0.38 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Digi International noch ein Gewinn pro Aktie von 0.260 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 143.3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 25.35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 114.3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1.38 USD beziffert, während im Vorjahr 1.08 USD je Aktie in den Büchern standen.

Digi International hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 535.19 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24.40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 430.22 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch