Digi Communications stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Digi Communications hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.58 RON je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Digi Communications -0.020 RON je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.16 Milliarden RON vermeldet – das entspricht einem Plus von 14.61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.75 Milliarden RON in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch