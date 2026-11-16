Digerati Technologies vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Digerati Technologies gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Beim Umsatz wurden 0.5 Millionen USD gegenüber 0.1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0.010 USD erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es ebenfalls -0.010 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 91.74 Prozent auf 1.88 Millionen USD. Im Vorjahr hatte Digerati Technologies 22.76 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch