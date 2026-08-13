Diffusion Engineers: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Diffusion Engineers hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 4.47 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3.26 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.10 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 36.50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 806.7 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch