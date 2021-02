Différentes œuvres d'art médiatique inspirées des « motifs » de l'artisanat régional de Kyushu sont exposées à l'aéroport de Fukuoka depuis le 10 février

L'Agence pour les affaires culturelles du Japon présente le projet « CULTURE GATE to JAPAN »

FUKUOKA, Japon, 17 février 2021 /PRNewswire/ -- Le 10 février 2021, l'Agence des affaires culturelles du Japon a inauguré une nouvelle exposition d'art présentée à l'aéroport de Fukuoka dans le cadre du projet culturel « CULTURE GATE to JAPAN ». Les œuvres de l'animateur-graphiste Mirai MIZUE sont les premières à être exposées. Les œuvres d'un deuxième artiste, le créateur numérique Macoto MURAYAMA, seront ajoutées à l'exposition le 27 février. Les œuvres de ces deux artistes seront exposées à l'aéroport et sur le Web dans le but de promouvoir les attraits de la culture japonaise et de la faire connaître dans le monde.

〈Aperçu de l'événement à l'aéroport de Fukuoka〉

Le thème de l'exposition présentée à l'aéroport de Fukuoka est « MOTIFS ». La région de Kyushu, où est situé l'aéroport, est reconnue pour ses riches traditions artisanales, dont les porcelaines Arita (Arita-yaki), les porcelaines Satsuma (Satsuma-yaki) et les tissus Hakata-ori. Lors de cette exposition, deux artistes présentent des œuvres inspirées du concept des « MOTIFS », qui est un élément essentiel de l'artisanat.

Kyushu possède une riche tradition de commerce avec le continent asiatique depuis les temps anciens, accueillant ses artisans et incorporant bon nombre de ses ressources culturelles. Les artisans de la région ont mis au point des produits d'artisanat japonais uniques et les ont exportés sur le continent, en Europe, en Amérique et dans le reste du monde.

Mirai MIZUE, l'un des artistes qui participent à l'exposition, est un réalisateur qui exprime sa vision du monde en explorant le mouvement de multiples diagrammes et de motifs géométriques. Mirai MIZUE réalise des animations qui semblent vivre et respirer. Celles-ci sont inspirées des riches motifs issus de l'artisanat primitif unique développé à Kyushu, et sont le fruit de l'interaction entre différents éléments culturels.

Le second artiste, Macoto MURAYAMA, est un artiste numérique qui, en faisant appel à un sens de l'observation aigu, crée des diagrammes de formes végétales dont la complexité est telle qu'elles rivalisent de détails avec les dessins architecturaux les plus sophistiqués. Les œuvres graphiques originales qu'il a créées pour l'exposition de l'aéroport de Fukuoka sont inspirées des illustrations botaniques traditionnellement utilisées pour décorer les porcelaines Arita. Ce type de porcelaine jouit d'une renommée mondiale. Son travail a également servi par la suite à décorer de nouvelles porcelaines Arita.

■Horaire : Les expositions seront présentées à compter des dates suivantes : 10 février (œuvres de Mirai MIZUE)

27 février (œuvres de Macoto MURAYAMA)

■Lieu : Aéroport de Fukuoka

Entrée de l'aérogare à l'aire d'arrivée des vols nationaux, au premier étage.

*Les œuvres seront exposées à l'endroit mentionné ci-dessous jusqu'au 17 mars. Après le 19 mars, les œuvres seront transférées au quatrième étage de l'aérogare internationale.

■Droits d'entrée : Gratuit

■Thème: MOTIFS se concentrant sur les motifs de l'artisanat Kyushu

■Titre : MANDALA-Q Mirai MIZUE

Céramique Arita et flore inorganique « Chrysanthème » Macoto MURAYAMA

■Artistes :

Directeur de l'animation

Mirai MIZUE

Né en 1981 dans la préfecture de Fukuoka, Mirai MIZUE est un directeur de l'animation qui crée des œuvres non narratives en utilisant des motifs de formes cellulaires et géométriques. Connu pour ses animations abstraites uniques et accrocheuses, Mirai MIZUE participe à un vaste éventail de projets, notamment des animations et des vidéoclips indépendants. L'œuvre la plus célèbre de l'artiste qui s'est retrouvé en nomination dans les quatre plus grands festivals d'animation du monde (Annecy, Ottowa, Hiroshima et Zagreb), MODERN No. 2, a été présentée en première mondiale au Festival international du film de Venise et a remporté le prix de la meilleure musique originale au Festival international du film d'animation d'Annecy. Wonder, de Mirai MIZUE, a été présentée en première mondiale lors du Festival international du film de Berlin. L'œuvre a remporté le prix « Canal + aide à la création » dans le cadre du Festival international du film d'animation d'Annecy. Il travaille actuellement à sa première animation complète, provisoirement intitulée Mirai Mizue's Journey to the West.

Artiste numérique

Macoto MURAYAMA

Né en 1984, Macoto MURAYAMA est un artiste numérique qui crée des images de formes végétales détaillées en misant sur son talent d'observation aigu et ses compétences exceptionnelles en infographie. Muryama utilise des logiciels de modélisation 3D et d'autres outils numériques pour intégrer des formes végétales organiques à une esthétique visuelle architecturale. Son œuvre ouvre la voie à de nouvelles possibilités en matière d'illustrations botaniques et de dessins techniques en combinant des approches artistiques et scientifiques. Parmi les principaux prix dont il est lauréat, mentionnons le Asia Digital Art Award, le Fukuoka Governor's Award et le Minister of MEXT Award aux Asia Digital Art Award en 2017.

<À propos du projet « CULTURE GATE TO JAPAN »>

En février 2021, l'Agence pour les affaires culturelles du gouvernement du Japon lancera un projet novateur de promotion culturelle appelé « CULTURE GATE TO JAPAN » L'évènement a lieu dans sept aéroports du Japon et à la station du Tokyo International Cruise Terminal. Des artistes et des créateurs du domaine des arts médiatiques y exposeront des œuvres d'art inspirées de la culture unique de chacune des régions, dans le but de faire connaître la culture japonaise et ses attraits au sens large.

En raison des conséquences du nouveau coronavirus à l'échelle mondiale, il est difficile de rencontrer de nouvelles personnes et de faire l'expérience de nouvelles cultures en personne. Cependant, cela ne devrait pas interrompre les échanges artistiques, idéologiques et culturels. Dans le cadre de ce projet, nous espérons continuer à offrir au public du monde entier le même sentiment d'émerveillement et de joie que l'on éprouve au contact d'une nouvelle culture.

Organisateurs : Agence pour les affaires culturelles, gouvernement du Japon

Site Web officiel : https://culture-gate.jp/

Exposition à l'aéroport de Fukuoka: https://culture-gate.jp/exhibition/pattern