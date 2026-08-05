BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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05.08.2026 14:25:54
Dieses Auto entscheidet über das Schicksal von BMW
BMW seine sogenannte Neue Klasse und damit den entscheidenden Versuch, endlich gute E-Autos zu bauen. WELT hat das Fahrzeug getestet – und weiss jetzt, ob es die hohen Erwartungen erfüllen kann.Weiter zum vollständigen Artikel bei Welt.de Wirtschaft
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