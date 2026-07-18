Dieser Sektor könnte im Juli zur Bullen-Geheimwaffe werden

•Vanguard Real Estate ETF (VNQ) seit 2008 in allen 18 Julimonaten mit Kursgewinn•REITs womöglich erneut vor saisonalem Rückenwind•Bewertungslücke zwischen REITs und S&P 500 nur in Finanzkrise und Pandemie grösser

Serie seit der Finanzkrise ungebrochen

Der Real-Estate-Sektor hat sich in der historischen Statistik für den Monat Juli als noch verlässlicher erwiesen als die von Technologiewerten getriebenen Indizes. BTIG-Charttechniker Jonathan Krinsky verweist laut MarketWatch darauf, dass der NASDAQ 100 in 17 der vergangenen 18 Juli-Monate seit 2008 zugelegt hat, der Vanguard Real Estate ETF (VNQ), der den REIT-Sektor abbildet, in diesem Zeitraum jedoch in allen 18 Juli-Monaten im Plus lag, mit einem durchschnittlichen Monatsgewinn von 3,8 Prozent laut Daten von FactSet. "Während der Technologiesektor im Juli die gesamte Aufmerksamkeit auf sich zieht, stechen REITs [kurz für Real Estate Investment Trusts; Anm. d. Red.] als der klarste saisonale Rückenwind hervor", konstatierte Krinsky in einer Mitteilung an Kunden.

Charttechnik spricht laut BTIG für einen Ausbruch - Diese Aktien können profitieren

Laut Krinsky deute der Stand des Vanguard Real Estate ETF, den er als charttechnisch komprimiert unterhalb eines mehrjährigen Widerstands beschreibt, auf einen möglichen Ausbruch hin. Ein Anstieg über die Marke von 100 US-Dollar könnte demnach den Weg zu einer Zielzone von 110 bis 115 US-Dollar eröffnen. Innerhalb des Immobiliensektors nennen die BTIG-Analysten Prologis und Regency Centers als bevorzugte Werte, zudem gilt der Hausbauer D.R. Horton als attraktiv, auch wenn dieser kein Bestandteil des VNQ ist.

JPMorgan-Analyst Anthony Paolone hat zudem die Aktie von EPR Properties laut MarketWatch in die hauseigene Auswahlliste besonders empfohlener Werte aufgenommen und begründet dies mit der aus seiner Sicht sicheren und wachsenden Dividende bei einer Rendite von 6,4 Prozent zum Zeitpunkt der Empfehlung sowie einem im Branchenvergleich überdurchschnittlich erwarteten Gewinnwachstum.

Deutliche Bewertungslücke bei US-REITs laut Branchenverband

Der Branchenverband National Association of Real Estate Investment Trusts (Nareit) verweist auf eine deutliche Diskrepanz zwischen operativer Entwicklung und Börsenbewertung der Branche. In den ersten drei Quartalen 2025 stiegen die Funds from Operations der US-REITs im Jahresvergleich um 6,2 Prozent, die ausgeschütteten Dividenden um 6,3 Prozent. Dennoch blieben die Bewertungen der Branche im Jahr 2025 über weite Strecken zurück, da Investoren vor allem Technologiewerte bevorzugten. Die daraus entstandene Bewertungslücke zum S&P 500 sei laut Nareit nur während der globalen Finanzkrise und zu Beginn der Corona-Pandemie grösser gewesen. Womöglich könnte der für Juli erwartete saisonale Rückenwind nun dabei helfen, diese Bewertungslücke zumindest wieder etwas zu verkleinern.

Jonas Vogt, Redaktion finanzen.ch