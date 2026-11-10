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10.11.2026 05:53:37
Diese beunruhigende Warnung an ASML alarmiert die deutsche Industrie
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu ASML NV
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09.11.26
|Börse Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
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09.11.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 schliesst mit Gewinnen (finanzen.ch)
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09.11.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 legt nachmittags zu (finanzen.ch)
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09.11.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 stärker (finanzen.ch)
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09.11.26
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht mittags Zuschläge (finanzen.ch)
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09.11.26
|Starker Wochentag in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 steigen (finanzen.ch)
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09.11.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.ch)
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09.11.26
|Handel in Europa: STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu ASML NV
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|Deutsche Bank AG
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|14.10.26
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|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Die Börsen in Asien präsentieren sich am Dienstag stärker. Der heimische Aktienmarkt zog zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex noch deutlicher zulegte. Auch der Dow zeigte sich sehr freundlich.