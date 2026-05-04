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Verkaufsempfehlungen KW 18 04.05.2026 03:20:33

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Diese Aktien empfehlen Analysten zum Verkauf:

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    Weitere Links:

    Berkshire Hathaway-Aktie: Diese Eigenschaft ist laut Buffett der Schlüssel zum Erfolg
    Tipps des Experten: So könnten Anleger laut Warren Buffett reicher in Rente gehen
    Depot-Update Q4 2025: So investiert Warren Buffett - letztes Berkshire-Portfolio vom Starinvestor

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    3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check

    Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
    NEU✅ Cadence Design Systems – US1273871087
    NEU✅ Arista Networks – US0404132054
    NEU✅ BE Semiconductor – NL0012866412

    https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

    3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check

    Inside Trading & Investment

    30.04.26 Die Magnificent 7 als Technologiezentrum der Märkte
    30.04.26 Julius Bär: 12.24% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59%) auf Lonza Group AG, Swissquote Group Holding SA, Flughafen Zurich AG
    30.04.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Weltraumwirtschaft – Startschuss für das Mega-IPO/Alcon – Interessante Neuemission
    30.04.26 Stimmung droht zu kippen
    30.04.26 Marktüberblick: Ölpreise weiter im Rallymodus
    29.04.26 3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check
    28.04.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Givaudan, Partners Group, Swiss Life
    12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
    mehr
    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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