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Verkaufsempfehlungen KW 15 13.04.2026 03:14:41

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Diese Aktien empfehlen Analysten zum Verkauf:

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    Mini-Futures auf SMI

    Typ Stop-Loss Hebel Symbol
    Short 13’753.65 19.94 BCISGU
    Short 14’031.48 14.00 BY8SXU
    Short 14’559.49 8.92 SWOBGU
    SMI-Kurs: 13’183.28 10.04.2026 17:30:03
    Long 12’696.52 19.94 SKPBQU
    Long 12’396.43 13.85 SZXBHU
    Long 11’871.07 8.89 S9HB2U
    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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