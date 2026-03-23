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Verkaufsempfehlungen KW 12 23.03.2026 03:40:30

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Diese Aktien empfehlen Analysten zum Verkauf:

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    Depot-Update Q4 2025: So investiert Warren Buffett - letztes Berkshire-Portfolio vom Starinvestor
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    Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ

    Im aktuellen BX Morningcall sprechen David Kunz und François Bloch mit Giulio Vitarelli, CEO des VZ Vermögenszentrums, über den Erfolg der VZ, den Unterschied zu klassischen Banken, die Rolle von unabhängiger Beratung und die Zukunft der Finanzbranche.

    Im Gespräch geht es unter anderem um:
    Warum die VZ seit Jahren stark wächst
    Was das Geschäftsmodell von Banken und Versicherungen unterscheidet
    Weshalb unabhängige Honorarberatung für viele Kundinnen und Kunden attraktiver wird
    Wie die VZ Fachkräfte rekrutiert und intern ausbildet
    Welche Rolle Deutschland, Pensionierung und Demografie für das Wachstum spielen
    Warum künstliche Intelligenz den Berater nicht einfach ersetzt

    Ein spannendes CEO-Interview über Pensionierung, Vermögensaufbau, ETFs, Beratung, KI und die Zukunft der VZ-Aktie.

    https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

    Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ

    Inside Trading & Investment

    20.03.26 Marktüberblick: Quartalszahlen sorgen für Bewegung
    20.03.26 SMI stürzt unter 200-Tage-Linie
    20.03.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Unter Druck
    19.03.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Comet Holding AG, Inficon Holding AG, VAT Group AG
    19.03.26 Volatilität im Zuge der Bitcoin-Korrektur
    18.03.26 Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ
    17.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Sandoz
    12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
    mehr

    Mini-Futures auf SMI

    Typ Stop-Loss Hebel Symbol
    Short 13’026.02 15.87 BNRS1U
    Short 13’158.19 13.69 BBSSGU
    Short 13’640.44 8.90 S9CBLU
    SMI-Kurs: 12’320.99 20.03.2026 17:30:20
    Long 11’866.78 19.94 SQBBAU
    Long 11’574.42 13.69 BIYSFU
    Long 11’068.48 8.84 BSXSZU
    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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