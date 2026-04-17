Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

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Kaufempfehlungen KW 16 17.04.2026 21:50:00

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Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Diese Aktien & Themen stehen im Fokus:

Tech-Giganten unter Druck
– Microsoft: Rücksetzer trotz starker Marktposition – Chance durch niedrigere Bewertung?
– SAP: KI als Risiko für das Geschäftsmodell?
– Oracle: Deutlicher Kursverlust bei gleichzeitig attraktiver Bewertung
– Meta Platforms: Hohe KI-Investitionen & neue Monetarisierungsmöglichkeiten (z. B. WhatsApp)

️ Konsum & Marken unter Druck
– Nike: Sinkende Nachfrage, steigende Konkurrenz aber starke Marke
– Amazon: Hohe Investitionen drücken Gewinne langfristig trotzdem spannend?

Weitere Value-Kandidaten
– PayPal: Stark gefallen – Turnaround möglich?
– Constellation Software: Hidden Champion mit einzigartigem Geschäftsmodell

Das grosse Thema:
Viele dieser Unternehmen investieren massiv in KI, Cloud und Zukunftstechnologien, was kurzfristig die Gewinne belastet, aber langfristig enorme Chancen bieten kann.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

17:40 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 20.50% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
10:39 Anleger halten sich zurück
09:20 SG-Marktüberblick: 17.04.2026
06:09 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Gelingt der Ausbruch?
05:22 Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
16.04.26 Giganten unter Druck: United Airlines prüft Übernahme von American Airlines
16.04.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (80%) auf Autoneum Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’877.71 19.96 B94SVU
Short 14’159.92 13.87 B0PS9U
Short 14’698.11 8.84 S1MBTU
SMI-Kurs: 13’426.72 17.04.2026 17:31:42
Long 12’816.26 19.96 SJYBLU
Long 12’531.42 13.94 S33BNU
Long 11’989.25 8.90 SNLBQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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