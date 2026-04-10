Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

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Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’790.98 19.35 B3CS5U
Short 14’062.39 13.85 SO2BTU
Short 14’586.29 8.89 SWKBJU
SMI-Kurs: 13’217.27 10.04.2026 15:48:11
Long 12’696.52 19.35 SI6BUU
Long 12’427.47 13.85 S9OBOU
Long 11’886.95 8.89 S69BTU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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