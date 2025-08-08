Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’856 0.1%  SPI 16’556 -0.1%  Dow 44’162 0.4%  DAX 24’190 0.0%  Euro 0.9411 0.0%  EStoxx50 5’352 0.4%  Gold 3’387 -0.3%  Bitcoin 94’096 -0.6%  Dollar 0.8073 0.1%  Öl 66.2 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Sandoz124359842Rheinmetall345850Novo Nordisk129508879
Top News
Neues Konzept in Planung: Tesla erwägt offenbar kleineren Elektro-Pickup
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Airbus-Aktie mit moderaten Verlusten: Juli-Auslieferungszahlen
Saisonale ETF-Strategien: Was dahinter steckt
thyssenkrupp-Aktie steigt: Marinesparte TKMS wird abgespalten
Suche...
Plus500 Depot
Kaufempfehlungen KW 32 08.08.2025 16:31:00

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Diese Aktien empfehlen Analysten zum Kauf:

×

    Weitere Links:

    So hat die UBS ihr US-Depot im ersten Quartal 2025 verändert
    Neue Nummer eins im Depot: So investierte Bill Ackmans Hedgefonds im ersten Quartal 2025
    Diese US-Aktien befanden sich im ersten Quartal 2025 im Portfolio von Zurich Insurance

    Bildquelle: Oliver Sved / Shutterstock.com,cooperr / Shutterstock.com
    Eintrag hinzufügen

    Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

    Es ist ein Fehler aufgetreten!

    Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

    CHF
    Hinzufügen

    Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall

    Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.

    👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

    Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall

    Inside Trading & Investment

    16:09 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Broadcom, Intel, Nvidia
    09:07 Marktüberblick: Allianz und Siemens nach Zahlen gesucht
    06:12 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Mit Kursgewinnen in den August
    07.08.25 Julius Bär: 10.10% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (60%) auf BNP Paribas SA, UBS Group AG, ING Groep NV
    07.08.25 Kommt die Harley wieder ins Rollen?
    06.08.25 Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall
    03.08.25 Logo WHS Optionen screenen leicht gemacht! So finden Sie die besten Chancen in Sekunden
    25.07.25 Nestlé drückt SMI ins Minus
    02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
    mehr

    Mini-Futures auf SMI

    Typ Stop-Loss Hebel Symbol
    Short 12’300.06 19.21 SH4BFU
    Short 12’533.44 13.90 BKYSTU
    Short 13’005.66 8.92 B1LSOU
    SMI-Kurs: 11’855.51 08.08.2025 16:36:08
    Long 11’312.92 19.36 BRTSZU
    Long 11’049.45 13.58 B38SLU
    Long 10’585.06 8.85 3SSMJU
    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

    Meistgelesene Nachrichten

    Rheinmetall-Aktie fällt deutlich unter 1'700 Euro: Rheinmetall mit Umsatzwachstum - Marge aber unter Vorjahr
    D-Wave Quantum-Aktie schliesst in Rot: D-Wave schockt mit deutlichem Verlust
    Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
    Rheinmetall-Analyse: Rheinmetall-Aktie von JP Morgan Chase & Co. mit Overweight bewertet
    Amrize-Aktien nach Zahlen tiefrot
    DroneShield-Aktie im Fokus: Können Rekordumsatz und geplante Produktionsausweitung weiter beflügeln?
    Ausblick: D-Wave Quantum stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
    Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK höher: Analysten heben den Daumen
    Novo Nordisk-Aktie dank Enttäuschung von Konkurrent Eli Lilly zweistellig im Plus
    Zurich-Aktie leichter: Zurich schreibt im ersten Halbjahr erneut mehr Gewinn

    Top-Rankings

    Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
    In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
    Bildquelle: Tatiana Popova / Shutterstock.com
    Aktien Empfehlungen KW 25/32: Analysten raten zum Verkauf
    Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 25/32. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
    Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com
    KW 31: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
    Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
    Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
    Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

    finanzen.net News

    Datum Titel
    {{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
    		{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}