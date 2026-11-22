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22.11.2026 09:03:36
Diese Änderungen treten im Dezember in der Schweiz in Kraft
Bern (awp/sda) - Neue Regeln beim Handel mit Tropenholz, neue Arbeitszeitregelungen für technologiegetriebene Jungunternehmen und eine Änderung der Tierarzneimittelverordnung: Diese Gesetzesänderungen treten in der Schweiz ab dem 1. Dezember in Kraft.
START-UPS: Ab dem 1. Dezember gelten für bestimmte Mitarbeitende in technologiegetriebenen Jungunternehmen flexiblere Arbeitszeitregelungen. Der Bundesrat hat die Verordnung 2 zum Arbeitsgesetz angepasst, um den spezifischen Bedürfnissen dieser Unternehmen gerecht zu werden. Neu können Mitarbeitende mit Unternehmensbeteiligung ihre Tages- und Abendarbeit auf bis zu 17 Stunden ausdehnen und die tägliche Ruhezeit wird flexibilisiert. Diese Massnahme soll die Innovationskraft von Start-ups stärken, indem sie agilere Arbeitsmodelle für Schlüsselpersonen in zeitkritischen Projekten ermöglicht.
TIERE: Mit einer Änderung der Tierarzneimittelverordnung werden ab 1. Dezember die Vorschriften für Medikamente bei Pferdearten angepasst, die zur Lebensmittelgewinnung bestimmt sind. Neu dürfen zusätzliche Wirkstoffe gemäss einer EU-Verordnung verschrieben und abgegeben werden. Gleichzeitig wird eine Übergangsfrist für die Anwendung älterer EU-Regelungen festgelegt.
UMWELT: Die Schweiz tritt dem Internationalen Tropenholz-Übereinkommen von 2006 bei; wirksam wird dies am 7. Dezember. Dieses Abkommen zielt darauf ab, den nachhaltigen Handel mit Tropenholz zu fördern und die Bewirtschaftung tropischer Wälder zu verbessern. Damit leistet die Schweiz einen Beitrag zum Schutz wertvoller Ökosysteme und zur Bekämpfung des illegalen Holzhandels. Der Bundesrat hat diesen Schritt beschlossen, um die Transparenz und Nachhaltigkeit in der globalen Holzwirtschaft zu stärken und die Ressource für künftige Generationen zu sichern.
RENTEN: Im Dezember 2026 erhalten alle Pensionierten in der Schweiz erstmals eine 13. AHV-Rente. Die dafür notwendigen Gesetzesänderungen sind bereits im Verlauf des laufenden Jahres in Kraft getreten.
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