Dienstagshandel in Zürich: SPI verbucht zum Ende des Dienstagshandels Zuschläge

Letztendlich schloss der SPI den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.19 Prozent) bei 20’149.63 Punkten ab. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.495 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.410 Prozent auf 20’193.59 Punkte an der Kurstafel, nach 20’111.20 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 20’193.59 Punkte, das Tagestief hingegen 19’982.35 Zähler.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 20’161.16 Punkten gehandelt. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 01.06.2026, einen Stand von 18’837.00 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 01.09.2025, den Stand von 16’889.15 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 10.46 Prozent aufwärts. Bei 20’636.94 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 16’847.58 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Curatis (+ 6.84 Prozent auf 20.30 CHF), Gurit (+ 6.37 Prozent auf 51.80 CHF), Peach Property Group (+ 6.25 Prozent auf 5.10 CHF), Novartis (+ 6.25 Prozent auf 130.96 CHF) und Adval Tech (+ 5.61 Prozent auf 45.20 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Highlight Event and Entertainment (-11.76 Prozent auf 5.25 CHF), GAM (-10.16 Prozent auf 0.07 CHF), Partners Group (-7.26 Prozent auf 679.60 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-6.60 Prozent auf 5.38 CHF) und Cicor Technologies (-5.81 Prozent auf 120.00 CHF).

Welche Aktien im SPI den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 8’017’279 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 309.981 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Die EvoNext-Aktie verzeichnet mit 0.36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch