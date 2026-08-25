Roche Aktie 1203211 / CH0012032113
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25.08.2026 15:58:12
Dienstagshandel in Zürich: SPI-Börsianer greifen zu
Der SPI zeigt sich heute wenig bewegt.
Der SPI steigt im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0.14 Prozent auf 20’340.53 Punkte. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2.517 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0.092 Prozent höher bei 20’330.34 Punkten, nach 20’311.68 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 20’392.33 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 20’319.29 Punkten.
SPI-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Wert von 20’069.67 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, lag der SPI bei 19’052.12 Punkten. Der SPI lag noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, bei 16’966.59 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 11.50 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
SPI-Top-Flop-Aktien
Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 15.30 Prozent auf 33.15 CHF), TX Group (+ 9.88 Prozent auf 162.40 CHF), ams-OSRAM (+ 7.93 Prozent auf 17.82 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 7.38 Prozent auf 6.40 CHF) und HIAG Immobilien (+ 4.42 Prozent auf 132.40 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Orior (-10.12 Prozent auf 14.56 CHF), Curatis (-5.53 Prozent auf 18.80 CHF), Leonteq (-4.16 Prozent auf 20.75 CHF), MindMaze Therapeutics (-4.08 Prozent auf 0.16 CHF) und Molecular Partners (-3.97 Prozent auf 3.39 CHF).
Die teuersten Unternehmen im SPI
Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Addex Therapeutics-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3’191’818 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 322.426 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick
Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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