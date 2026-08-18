Xlife Sciences Aktie 46192960 / CH0461929603
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18.08.2026 15:58:14
Dienstagshandel in Zürich: SPI am Dienstagnachmittag leichter
Der SPI bewegt sich am Dienstag kaum.
Am Dienstag tendiert der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0.13 Prozent schwächer bei 20’155.95 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.496 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.130 Prozent schwächer bei 20’155.02 Punkten in den Handel, nach 20’181.31 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SPI lag heute bei 20’176.75 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20’085.94 Punkten erreichte.
SPI-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, erreichte der SPI einen Stand von 20’156.26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, wies der SPI einen Wert von 18’716.55 Punkten auf. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 18.08.2025, den Stand von 16’770.93 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 10.49 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Zählern registriert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI
Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Curatis (+ 10.50 Prozent auf 20.00 CHF), Basilea Pharmaceutica (+ 8.49 Prozent auf 58.80 CHF), Feintool International (+ 4.13 Prozent auf 11.35 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 3.36 Prozent auf 22.12 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (+ 3.27 Prozent auf 16.42 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-7.86 Prozent auf 29.90 CHF), Xlife Sciences (-6.21 Prozent auf 15.10 CHF), ams-OSRAM (-5.78 Prozent auf 18.43 CHF), Rieter (-5.28 Prozent auf 3.05 CHF) und MindMaze Therapeutics (-5.05 Prozent auf 0.22 CHF).
Welche SPI-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1’224’319 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 306.489 Mrd. Euro heraus.
Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder
Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent bei der Curatis-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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