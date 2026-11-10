Dienstagshandel in Zürich: SMI zeigt sich am Nachmittag fester

Der SMI notiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0.64 Prozent fester bei 15’041.64 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1.706 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0.668 Prozent fester bei 15’046.05 Punkten in den Handel, nach 14’946.15 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 15’075.80 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14’996.31 Punkten lag.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der SMI mit 13’787.40 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, bewegte sich der SMI bei 14’633.70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, erreichte der SMI einen Wert von 12’455.20 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13.54 Prozent nach oben. 15’092.56 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Richemont (+ 1.84 Prozent auf 173.95 CHF), UBS (+ 1.70 Prozent auf 40.64 CHF), Geberit (+ 1.47 Prozent auf 595.20 CHF), Holcim (+ 1.31 Prozent auf 75.66 CHF) und Sika (+ 1.23 Prozent auf 193.70 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Galderma (-1.05 Prozent auf 188.65 CHF), Givaudan (-0.54 Prozent auf 4’043.00 CHF), Sandoz (-0.50 Prozent auf 84.04 CHF), Amrize (-0.37 Prozent auf 34.94 CHF) und Lonza (-0.06 Prozent auf 659.00 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. 1’511’061 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 337.716 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10.70 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.89 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch