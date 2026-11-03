Dienstagshandel in Zürich: SMI klettert am Nachmittag

Am Dienstag notiert der SMI um 15:40 Uhr via SIX 0.06 Prozent höher bei 14’811.78 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1.717 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.307 Prozent auf 14’757.15 Punkte an der Kurstafel, nach 14’802.52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14’863.48 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14’731.15 Zählern.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, notierte der SMI bei 13’660.92 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 03.08.2026, den Stand von 14’371.77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, wies der SMI einen Wert von 12’235.54 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 11.81 Prozent nach oben. Bei 14’863.48 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. 12’053.51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.46 Prozent auf 72.38 CHF), Holcim (+ 0.76 Prozent auf 71.64 CHF), Novartis (+ 0.59) Prozent auf 132.30 CHF), Swiss Life (+ 0.56 Prozent auf 965.00 CHF) und Sandoz (+ 0.43 Prozent auf 83.22 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Geberit (-2.17 Prozent auf 576.20 CHF), Logitech (-1.91 Prozent auf 77.02 CHF), Alcon (-1.52 Prozent auf 59.50 CHF), Amrize (-1.13 Prozent auf 34.96 CHF) und Givaudan (-1.08 Prozent auf 3’957.00 CHF).

Welche Aktien im SMI den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1’574’956 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 351.228 Mrd. Euro im SMI den grössten Anteil aus.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.04 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch