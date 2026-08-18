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SIX-Handel im Blick 18.08.2026 12:26:12

Dienstagshandel in Zürich: SMI am Dienstagmittag in der Verlustzone

Dienstagshandel in Zürich: SMI am Dienstagmittag in der Verlustzone

SMI-Handel am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag sinkt der SMI um 12:09 Uhr via SIX um 0.22 Prozent auf 14’270.82 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1.661 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.119 Prozent auf 14’285.36 Punkte an der Kurstafel, nach 14’302.39 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 14’323.35 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 14’257.02 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 14’343.70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, betrug der SMI-Kurs 13’240.70 Punkte. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 18.08.2025, den Stand von 12’071.88 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7.73 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Punkten markiert.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Swisscom (+ 1.03 Prozent auf 639.50 CHF), Alcon (+ 0.99 Prozent auf 59.46 CHF), Roche (+ 0.70 Prozent auf 358.60 CHF), Novartis (+ 0.42 Prozent auf 123.92 CHF) und Swiss Re (+ 0.21 Prozent auf 140.75 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-2.10 Prozent auf 81.26 CHF), Holcim (-1.63 Prozent auf 70.16 CHF), Amrize (-1.50 Prozent auf 36.69 CHF), Logitech (-1.36 Prozent auf 81.44 CHF) und Sika (-0.98 Prozent auf 186.90 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 650’816 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 300.813 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SMI-Titel

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.37 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’731.65 8.97 SDB44U
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Long 12’839.18 9.00 BSUBWU
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