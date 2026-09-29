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SLI im Fokus 29.09.2026 12:26:40

Dienstagshandel in Zürich: SLI mittags im Aufwind

Dienstagshandel in Zürich: SLI mittags im Aufwind

Der SLI verzeichnet derzeit Kursanstiege.

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Der SLI tendiert im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0.62 Prozent höher bei 2’260.87 Punkten. In den Handel ging der SLI 0.172 Prozent höher bei 2’250.72 Punkten, nach 2’246.86 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2’265.07 Punkte, das Tagestief hingegen 2’248.60 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, den Stand von 2’312.04 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 29.06.2026, den Wert von 2’275.35 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, lag der SLI-Kurs bei 1’966.61 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5.11 Prozent nach oben. Bei 2’352.31 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. 1’915.56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Julius Bär (+ 8.52 Prozent auf 77.70 CHF), VAT (+ 2.97 Prozent auf 673.40 CHF), Richemont (+ 2.87 Prozent auf 177.20 CHF), Galderma (+ 2.53 Prozent auf 166.10 CHF) und Logitech (+ 2.41 Prozent auf 84.86 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Lindt (-8.60 Prozent auf 7’810.00 CHF), Straumann (-2.43 Prozent auf 94.10 CHF), Swiss Re (-0.84 Prozent auf 141.70 CHF), Kühne + Nagel International (-0.80 Prozent auf 224.20 CHF) und Roche (-0.53 Prozent auf 353.50 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SLI das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1’064’466 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 302.832 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

Unter den SLI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com
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