Dienstagshandel in Zürich: SLI letztendlich im Aufwind

Der SLI erhöhte sich im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0.42 Prozent auf 2’324.19 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 2’318.59 Zählern und damit 0.183 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2’314.36 Punkte).

Bei 2’313.04 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2’325.10 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Stand von 2’276.74 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wies der SLI 2’144.98 Punkte auf. Der SLI wies vor einem Jahr, am 25.08.2025, einen Stand von 2’018.44 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8.05 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2’352.31 Punkten. 1’915.56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.84 Prozent auf 79.62 CHF), Sika (+ 1.52 Prozent auf 190.35 CHF), Swisscom (+ 1.42 Prozent auf 641.00 CHF), Novartis (+ 1.25 Prozent auf 128.34 CHF) und VAT (+ 1.09 Prozent auf 610.00 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Amrize (-2.59 Prozent auf 35.31 CHF), Lindt (-1.84 Prozent auf 9’075.00 CHF), Straumann (-1.46 Prozent auf 91.54 CHF), Julius Bär (-1.43 Prozent auf 74.56 CHF) und Nestlé (-0.80 Prozent auf 79.82 CHF).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SLI auf

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 2’675’100 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 319.028 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.35 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch