Dienstagshandel in Zürich: Börsianer lassen SMI mittags steigen

Am Dienstag steigt der SMI um 12:09 Uhr via SIX um 0.23 Prozent auf 10’405.64 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1.159 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0.120 Prozent tiefer bei 10’369.75 Punkten in den Dienstagshandel, nach 10’382.19 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 10’412.67 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10’352.12 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, den Wert von 10’963.50 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, stand der SMI noch bei 11’309.25 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, verzeichnete der SMI einen Stand von 10’827.93 Punkten.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2023 bereits um 5.22 Prozent. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 11’616.37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10’251.33 Punkten erreicht.

SMI-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Richemont (+ 2.00 Prozent auf 106.85 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.87 Prozent auf 30.49 CHF), Alcon (+ 1.74 Prozent auf 64.26 CHF), Sika (+ 1.40 Prozent auf 217.10 CHF) und Swiss Life (+ 1.22 Prozent auf 581.40 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Roche (-3.05 Prozent auf 233.95 CHF), Geberit (-0.02 Prozent auf 419.50 CHF), Lonza (+ 0.35 Prozent auf 312.60 CHF), Holcim (+ 0.43 Prozent auf 56.16 CHF) und UBS (+ 0.47 Prozent auf 21.36 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SMI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 742’129 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 263.239 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9.67 erwartet. Die Swiss Re-Aktie ermöglicht Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.45 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

