Dienstagshandel in Wien: So steht der ATX am Dienstagnachmittag

Am Dienstag erhöht sich der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 1.24 Prozent auf 6’643.73 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 187.366 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.004 Prozent stärker bei 6’562.75 Punkten in den Handel, nach 6’562.46 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6’562.75 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6’695.93 Punkten.

ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bewegte sich der ATX bei 6’543.45 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, lag der ATX noch bei 6’653.15 Punkten. Der ATX lag vor einem Jahr, am 10.11.2025, bei 4’836.42 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 24.14 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 7’043.27 Punkten. Bei 5’007.83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 11.94 Prozent auf 75.00 EUR), Erste Group Bank (+ 2.88 Prozent auf 117.90 EUR), Vienna Insurance (+ 2.19 Prozent auf 74.70 EUR), BAWAG (+ 2.09 Prozent auf 171.30 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1.67 Prozent auf 18.28 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Lenzing (-3.42 Prozent auf 11.30 EUR), OMV (-1.82 Prozent auf 70.00 EUR), CA Immobilien (+ 0.00 Prozent auf 21.25 EUR), DO (+ 0.00 Prozent auf 226.00 EUR) und Österreichische Post (+ 0.16 Prozent auf 32.10 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im ATX auf

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 147’928 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 43.312 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

Im ATX präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.77 Prozent.

Redaktion finanzen.ch