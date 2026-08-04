AT & S Aktie 828998 / AT0000969985
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04.08.2026 17:58:14
Dienstagshandel in Wien: ATX steigt letztendlich
Der ATX schloss den Dienstagshandel mit Gewinnen ab.
Schlussendlich notierte der ATX im Wiener Börse-Handel 1.13 Prozent stärker bei 6’657.01 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 181.250 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.012 Prozent höher bei 6’583.57 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6’582.76 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des ATX betrug 6’672.35 Punkte, das Tagestief hingegen 6’583.57 Zähler.
So bewegt sich der ATX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 6’565.92 Punkten. Der ATX lag vor drei Monaten, am 04.05.2026, bei 5’736.62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.08.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4’518.74 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 24.39 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 6’672.35 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5’007.83 Zählern.
Aufsteiger und Absteiger im ATX
Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 5.63 Prozent auf 146.40 EUR), voestalpine (+ 3.69 Prozent auf 48.34 EUR), Wienerberger (+ 2.11 Prozent auf 22.26 EUR), PORR (+ 1.88 Prozent auf 37.95 EUR) und Erste Group Bank (+ 1.56 Prozent auf 116.90 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Schoeller-Bleckmann (-1.52 Prozent auf 29.15 EUR), EVN (-0.85 Prozent auf 29.25 EUR), Lenzing (-0.61 Prozent auf 24.60 EUR), Andritz (-0.48 Prozent auf 83.50 EUR) und Österreichische Post (-0.46 Prozent auf 32.65 EUR).
Welche ATX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Im ATX ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 344’045 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 43.817 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf
Unter den ATX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.04 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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