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ATX Prime-Performance 01.09.2026 09:28:18

Dienstagshandel in Wien: ATX Prime zum Start freundlich

Dienstagshandel in Wien: ATX Prime zum Start freundlich

ATX Prime-Handel am Dienstagmorgen.

BAWAG
176.70 EUR -1.61%
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Am Dienstag verbucht der ATX Prime um 09:10 Uhr via Wiener Börse Gewinne in Höhe von 0.05 Prozent auf 3’330.02 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0.018 Prozent stärker bei 3’328.85 Punkten in den Handel, nach 3’328.25 Punkten am Vortag.

Bei 3’343.15 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 3’327.81 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 3’181.80 Punkten gehandelt. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 01.06.2026, den Wert von 3’003.75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.09.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2’318.44 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 25.28 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 3’363.45 Punkte. Bei 2’489.01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell EVN (+ 2.21 Prozent auf 30.10 EUR), STRABAG SE (+ 2.12 Prozent auf 96.50 EUR), voestalpine (+ 1.71 Prozent auf 46.48 EUR), Frequentis (+ 1.32 Prozent auf 77.00 EUR) und Verbund (+ 1.26 Prozent auf 60.05 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Kapsch TrafficCom (-1.94 Prozent auf 4.54 EUR), FACC (-1.31 Prozent auf 16.60 EUR), BAWAG (-1.11 Prozent auf 177.80 EUR), Palfinger (-0.94 Prozent auf 31.50 EUR) und CA Immobilien (-0.86 Prozent auf 23.10 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 36’616 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 48.013 Mrd. Euro im ATX Prime den grössten Anteil aus.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen

Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.65 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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