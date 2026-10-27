Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’598 0.4%  SPI 20’600 0.5%  Dow 52’401 0.1%  DAX 25’591 0.7%  Euro 0.9227 -0.2%  EStoxx50 6’165 0.8%  Gold 4’064 1.3%  Bitcoin 66’754 0.8%  Dollar 0.8284 0.1%  Öl 113.7 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526ABB1222171Holcim1221405Partners Group2460882Sandoz124359842
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Quantencomputer als Bitcoin-Risiko: Was Coinbase jetzt plant und was Anleger wissen sollten
Musks Rezept gegen den US-Schuldenberg: KI und Robotik - was das für Tesla bedeutet
Mercedes-Benz-Aktie verliert: Deutlich niedrigere Margenerwartung, China bremst
VW-Aktie tiefer: Werk Zwickau auf der Kippe? Kretschmer bringt Plan B ins Spiel
Druck aus China: Geraten die Aktien von Samsung und SK hynix ins Wanken?
Suche...
ETF Sparplan

OMV Aktie 430021 / AT0000743059

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Wiener Börse-Handel im Blick 27.10.2026 15:58:13

Dienstagshandel in Wien: ATX Prime liegt am Nachmittag im Plus

Dienstagshandel in Wien: ATX Prime liegt am Nachmittag im Plus

Aktuell wagen sich die Anleger in Wien aus der Reserve.

UNIQA Insurance
16.05 CHF 4.75%
Kaufen Verkaufen

Am Dienstag notiert der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse 2.07 Prozent stärker bei 3’145.31 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.012 Prozent stärker bei 3’081.81 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3’081.43 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Dienstag bei 3’146.46 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3’077.37 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 3’401.04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 3’131.42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2’338.73 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 18.33 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3’448.52 Punkten. Bei 2’489.01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 9.78 Prozent auf 152.60 EUR), FACC (+ 6.00 Prozent auf 13.78 EUR), Raiffeisen (+ 5.19 Prozent auf 56.70 EUR), STRABAG SE (+ 4.77 Prozent auf 101.00 EUR) und UNIQA Insurance (+ 4.07 Prozent auf 17.38 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Wolford (-9.17 Prozent auf 1.98 EUR), Lenzing (-4.51 Prozent auf 9.95 EUR), UBM Development (-3.44 Prozent auf 14.05 EUR), AMAG (-3.33 Prozent auf 31.90 EUR) und OMV (-2.54 Prozent auf 72.85 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Die Aktie im ATX Prime mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lenzing-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 448’651 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40.438 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

In diesem Jahr weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung

Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu UNIQA Insurance AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu FACC AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

15:36 Logo WHS DAX überraschend stark – jetzt noch LONG vor der Fed?
15:21 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (65%) auf Bayer AG
14:49 Rückversicherer als Profiteure der Klimaanpassung
09:43 Marktüberblick: Bayer, Fraport und flatexDEGIRO gesucht
09:29 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
09:26 SMI startet freundlich in die neue Woche
08:18 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Positiver Wochenstart
21.10.26 Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’186.54 19.39 S7BCRU
Short 15’495.69 13.72 SNBC4U
Short 16’049.97 8.97 S4QBAU
SMI-Kurs: 14’597.63 27.10.2026 17:31:55
Long 13’985.71 19.92 SSTYBU
Long 13’668.55 13.98 SKBVGU
Long 13’063.79 8.87 SE2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bayer-Aktie gewinnt deutlich: Neuer Milliardenhoffnungsträger erhält erste Marktzulassung - Nubeqa-Daten überzeugen
UBS-Aktie freundlich: Chef Ermotti stellt sich parlamentarischer Befragung zur „Lex UBS“
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Keine KI-Blase? Warum Experte Tom Lee den NVIDIA-Gipfel erst 2033 erwartet
TUI-Aktie im Plus: Kreuzfahrtschiff 'TUI Cruises' in Unfall mit Containerschiff verwickelt
Novartis-Aktie im Aufwind: Pharmariese zurück auf Wachstumskurs - Forschungs-Flop belastet Ergebnis
Erste Schätzungen: Plug Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
PayPal-Aktie steigt dennoch: Zahlungsdienstleister meldet enttäuschende Zahlen
Infineon-Aktie im Plus: Milliardenschwerer Ausbau der Galliumnitrid-Produktion in Villach

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
ATX Prime 3’157.02 2.45%