Dienstagshandel in Wien: ATX Prime liegt am Nachmittag im Plus

Am Dienstag notiert der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse 2.07 Prozent stärker bei 3’145.31 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.012 Prozent stärker bei 3’081.81 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3’081.43 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Dienstag bei 3’146.46 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3’077.37 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 3’401.04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 3’131.42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2’338.73 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 18.33 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3’448.52 Punkten. Bei 2’489.01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 9.78 Prozent auf 152.60 EUR), FACC (+ 6.00 Prozent auf 13.78 EUR), Raiffeisen (+ 5.19 Prozent auf 56.70 EUR), STRABAG SE (+ 4.77 Prozent auf 101.00 EUR) und UNIQA Insurance (+ 4.07 Prozent auf 17.38 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Wolford (-9.17 Prozent auf 1.98 EUR), Lenzing (-4.51 Prozent auf 9.95 EUR), UBM Development (-3.44 Prozent auf 14.05 EUR), AMAG (-3.33 Prozent auf 31.90 EUR) und OMV (-2.54 Prozent auf 72.85 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Die Aktie im ATX Prime mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lenzing-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 448’651 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40.438 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

In diesem Jahr weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch