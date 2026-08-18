Rosenbauer Aktie 279389 / AT0000922554
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18.08.2026 17:58:12
Dienstagshandel in Wien: ATX Prime letztendlich in Rot
Der ATX Prime fiel zum Handelsende.
Am Dienstag tendierte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss 0.92 Prozent leichter bei 3’268.68 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.032 Prozent tiefer bei 3’297.95 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3’299.02 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des ATX Prime betrug 3’262.78 Punkte, das Tageshoch hingegen 3’303.49 Zähler.
So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Stand von 3’136.85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2’905.73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2’390.00 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 22.97 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3’337.77 Punkten. Bei 2’489.01 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im ATX Prime
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Marinomed Biotech (+ 4.17 Prozent auf 5.00 EUR), Vienna Insurance (+ 3.17 Prozent auf 71.50 EUR), OMV (+ 2.19) Prozent auf 67.55 EUR), EVN (+ 2.15 Prozent auf 28.50 EUR) und Addiko Bank (+ 1.99 Prozent auf 25.60 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil AT S (AT&S) (-14.17 Prozent auf 149.00 EUR), FACC (-3.46 Prozent auf 16.76 EUR), Rosenbauer (-2.85 Prozent auf 61.40 EUR), Wienerberger (-2.14 Prozent auf 19.65 EUR) und Polytec (-1.97 Prozent auf 4.98 EUR).
Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien
Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 565’005 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 47.624 Mrd. Euro im ATX Prime den grössten Anteil aus.
KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder
Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.88 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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