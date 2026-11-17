ATX Prime 1349314 / AT0000999925
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17.11.2026 12:26:10
Dienstagshandel in Wien: ATX Prime gibt am Dienstagmittag nach
Der ATX Prime verliert am zweiten Tag der Woche an Boden.
Am Dienstag tendiert der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0.60 Prozent tiefer bei 3’229.39 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.004 Prozent auf 3’248.99 Punkte an der Kurstafel, nach 3’248.87 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 3’215.93 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3’248.99 Punkten lag.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 3’219.68 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, stand der ATX Prime noch bei 3’299.02 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2’396.57 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 21.49 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Zählern markiert.
Tops und Flops im ATX Prime
Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit FACC (+ 3.86 Prozent auf 14.00 EUR), Flughafen Wien (+ 2.00 Prozent auf 51.00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1.89 Prozent auf 75.40 EUR), DO (+ 1.75 Prozent auf 233.00 EUR) und AMAG (+ 1.27 Prozent auf 32.00 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Wolford (-9.26 Prozent auf 1.96 EUR), Frequentis (-4.35 Prozent auf 66.00 EUR), Rosenbauer (-3.23 Prozent auf 54.00 EUR), Kapsch TrafficCom (-3.19 Prozent auf 3.34 EUR) und AT S (AT&S) (-3.07 Prozent auf 113.60 EUR).
Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das grösste Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 93’731 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 45.021 Mrd. Euro heraus.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel
Die OMV-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.67 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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